Климатолог: В полунощ на Нова година ще бъде от минус 6 до минус 1 градуса

Смразяваща прогноза за Новогодишната вечер направи климатолога Симеон Матев пред Нова телевизия.

Около Нова година ни чакат ледени дни. От 31 декември до 2 януари температурите ще спаднат чувствително.

Съществени снеговалежи до към 5 - 6 януари няма да има.

Коледното застудяване ще продължи някъде до към 3 януари, като може би най-сериозният студ ще бъде на първи и на втори януари, когато в сутрешните часове дори в низините ще има места с температури под минус 10 градуса.

Самата Новогодишна нощ също ще бъде доста мразовита.

Призовавам всички зрители на Нова, които ще бъдат навън, за да посрещнат Нова година, да бъдат дебело облечени, защото температурите в цялата страна ще бъдат отрицателни.

Точно в полунощната най-вероятно ще са между минус шест и минус един, два градуса с вятър, обясни Симеон Матев.

