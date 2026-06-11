Климатолог: Въпросът е къде и колко силно ще ударят бурите

Колаж бТВ, Пиксабей

Идват бури. Въпросът е къде и колко силно ще ударят. Има атмосферен фронт, който е разположен от Скандинавия, спуска се на юг и достига до Средиземноморието. Линията на фронта е дълга повече от 2000 км и бавно, но сигурно пълзи на изток. Днес следобед тя вече е над Западна България, а утре ще оказва влияние върху времето в цялата страна.

Това каза в ефира на Радио ФОКУС климатологът Симеон Матев.

"Още днес следобед над западните райони облачността ще се увеличи и ще започнат превалявания и гръмотевични бури", предупреди той.

По думите му на места те ще бъдат интензивни.

"Винаги при такива нахлувания има райони, в които вали много силно и падат големи количества валежи, както и места, където само леко превалява", каза климатологът.

"Трудно може да се каже къде точно ще бъдат най-силните валежи, но така или иначе има условия на места те да са интензивни и за кратко време да паднат 15, 20 или 30 литра на квадратен метър", обясни климатологът.

Той предупреди, че на места е възможно да има и градушки.

"Засега говорим за Западна България", подчерта Матев.

"Към вечерта днес и в началото на нощта ще има известно отслабване на процесите, а след полунощ и утре преди обед, с усилване на вятъра от северозапад, нова порция хладен въздух ще започне да обхваща страната", каза климатологът.

"Днес температурите в страната са между 27-28 до 30-33 градуса", зави той, пише Блиц.

Има условия за такива явления и затова по-добре превентивно да се свършат някои работи като това, ако имаме разположено нещо до река, която знаем, че прилива и прави бели, да си приберем покъщнината или поне да я подсигурим по някакъв начин, а не след това да се вайкаме и да казваме реката, дойде и отнесе всичко", каза още той.

Редактор "Екип на Петел",

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