Климатолог обяви какво ще стане, когато вдигнат данъците

Симеон Матев смята, че увеличението на заплатите в някои сектори, както и пенсиите ще се отрази неблагоприятно при изготвянето на новия бюджет. Климатологът допусна, че предвид това, вдигането на данъците е неизбежно.

Ако искат да спасят бюджета, колкото и непопулистко да звучи, някои данъци трябва да се вдигнат, ако искаме да спазваме някаква финансова етика по отношение на бюджета. Повишаването на данъците обаче трябва да е подплатено и с някаква работа, започна Матев.

Няма страна да дава това, което изкарва, освен скандинавските и Швейцария. Не е добре да се повишават заплати, особено на калпак в държавния сектор, когато икономиката не е подплатена с производство, допълни той.

Като гледаме другите страни, няма кой да е съгласен да се вдигат нашите данъци. Особено местните не са най-високи, и не са пипани с години. Гледаме обаче какво се прави с тях и какво е около жилищните ни места. Защо сме такава в кочина и като се вдигнат данъците, дали ще има подобрение? Аз се съмнявам и мисля, че няма да има. Когато се вдигат заплати и данъци, очакваме подобрение, но в България не става, заяви в „Пресечна точка“ Матев.

