Климатологът Матев: Октомври ще е по-студен от нормалното

От днес окончателно се разделяме с лятото, което продължи 4 месеца , това каза по Нова нюз климатологът Симеон Матев. Той заяви също, че започва период на типично есенно време, но с едно изключение - няма да има интензивни валежи.

„Надеждата ни да паднат поне 10 л/кв.м са за предстоящите понеделник и вторник. Тогава температурите в Западна България ще паднат рязко и ще са максимално 13-14 градуса”, предупреди климатологът.

Той допълни, че за момента очакванията са за по-студен от обичайното месец октомври. Матев се пошегува, че тази година отрано ще започнем да търсим уюта на дома и миризмата на печена тиква.

