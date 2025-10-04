Климатологът Симеон Матев: Дъждовете спират до часове

кадър: Нова тв

На места в Източна България в момента има слаби превалявания, но до края на деня ще спрат. Утре валежи в страната няма да има. Ще бъде предимно слънчево. Това прогнозира климатологът Симеон Матев в ефира на „Събуди се”.

Сутрин ще бъде студено. Ако тази нощ успеят облаците да се разкъсат и да намалеят, утре сутрин на места ще има и слани. Тези места изобщо няма да са малко. Ще има отрицателни температури не само в планините.

“За сметка на това ни очаква много приятен слънчев топъл следобед. Утре няма да има нищо общо с днес, а камо ли с вчера”, допълни Матов за Нова тв.

“Още миналата седмица в понеделник беше ясно, че предстои сериозна валежна обстановка. Във вторник и сряда детайлите се поизясниха и от сряда насам се знаеше, че по Черноморието, в Родопите и на места в Западна България положението ще бъде много сериозно”, коментира експертът.

“Съобщават се литри, в които ние не сме напълно сигурни. Говори се, че са паднали 400 л/кв.м, но не се знае как са измерени”, обясни той.

“Официалните данни до момента сочат, че най-голямо количество в едно метео-денонощие са паднали във Варна през 1955 година - 342 л/кв.м. През октомври 1994 г. в Ахтопол в рамките на 24-часа са отчетени над 400 л/кв.м. От тази гледна точка дори сегашните данни да са реални, пак може да не са рекорд”, допълни Матев.

Според него трагичното в ситуацията е, че такива бедствия ще продължават да се случват и занапред, защото поуки не си правим. “Не сме готови, а стресиращото е, че хората не приемат сериозно тези сигнали на природата”.

За възможността да има нерегламентирано строителство в деретата Матов обясни, че тези сгради са там от 15-20 години. По правилата това не е от днес и вчера, тези строежи там са от 15-20 години. Според него трябва да се направи проверка на периода, в който са били издадени разрешителните за строеж. “Хилядите сгради, които са построени, няма как да се бутнат. Това няма да стане за няколко години, би отнело дълъг период от време”.

“Цяла седмица се говори за това бедствие, но не се обръща внимание, че предстои сериозна обстановка. Единственото, което може да се направи в такава ситуация, е хората да са си приготвили най-важните неща и да са си преместили животните. Така със сигурност би имало по-малко щети и жертви, отколкото, ако просто се седи и чака”, смята климатологът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!