Климатолози: Това никога не се е случвало, скоростта на промяната е невиждана

Пиксабей

Множество доказателства потвърждават реалността на климатичните промени

Въпреки че климатът на Земята се е променял през цялата ѝ история, настоящето затопляне се случва със скорост, невиждана през последните 10 хиляди години. Междуправителственият панел по изменение на климата заявява категорично, че влиянието на човешката дейност върху затоплянето на климатичната система се е превърнало от теория в установен факт, предаде Дунав мост.

Научната информация, взета от природни източници като ледени ядра, скали и дървесни пръстени, както и от съвременна техника показва ясни признаци на променящ се климат. От покачването на глобалната температура до топенето на ледените покривки, доказателствата за затопляща се планета изобилстват.

Темпът на промяна е безпрецедентен

Климатът се е променял през цялата история на Земята. Само през последните 800 хиляди години е имало осем цикъла на ледникови епохи и по-топли периоди, като краят на последната ледникова епоха преди около 11 700 години бележи началото на съвременната климатична ера.

Повечето от тези климатични промени се дължат на много малки вариации в земната орбита, които променят количеството слънчева енергия, стигащо до нашата планета. Настоящата тенденция на затопляне е различна, защото очевидно е резултат от човешката дейност от средата на 19 век и се развива със скорост, невиждана през последните хилядолетия.

Спътниците в земна орбита и новите технологии помогнаха на учените да видят голямата картина, събирайки много различни видове информация за нашата планета и нейния климат по целия свят. В средата на 19 век учените демонстрираха способността на въглеродния диоксид и други газове да задържат топлина.

От измерените въздействия от увеличаването на тези газове, няма съмнение, че повишените нива на парникови газове затоплят Земята. Ледени проби, взети от Гренландия, Антарктида и тропически планински ледници, показват, че климатът на Земята реагира на промените в нивата на парникови газове.

Доказателствата за бързите климатични промени са убедителни. Глобалната температура се покачва - средната температура на повърхността на планетата се е повишила с около един градус по Целзий от края на 19 век. По-голямата част от затоплянето се е случило през последните 40 години, като последните седем години са най-топлите.

Океанът се затопля, като горните 100 метра океан показват затопляне от 0,33 градуса по Целзий от 1969 година насам. Земята съхранява 90 процента от допълнителната енергия в океана. Ледените покривки се свиват - Гренландската и антарктическата ледена покривка са намалели по маса значително.

Морското равнище се покачва, като глобалното морско равнище се е повишило с около 20 сантиметра през последния век. Темпът през последните две десетилетия е почти двойно по-висок и се ускорява всяка година.

Екстремните събития се увеличават по честота - броят на рекордно високи температури се увеличава, докато броят на рекордно ниски температури намалява. Окисляването на океана се увеличава - от началото на Индустриалната революция киселинността на повърхностните океански води се е увеличила с около 30 процента.

Съвременните данни потвърждават категорично, че глобалното затопляне е научно доказан факт. Научните доказателства за затопляне на климатичната система са недвусмислени, като настоящото затопляне се случва приблизително десет пъти по-бързо от средната скорост на затопляне след ледников период.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!