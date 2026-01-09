реклама

Климатолози: В плен сме на "фалшива зима". За часове преминаваме от дъжд в сняг

09.01.2026 / 06:00 0

снимка: Пиксабей

Аномалиите на времето продължават да ни изненадват.

Сняг сутрин, дъжд по обяд и температури, напомнящи ранна пролет - това все по-често се превръща в новото нормално.

Т.нар. "фалшива зима" се оформя като едно от най-характерните климатични явления на последните години и поставя под въпрос класическото разбиране за зимния сезон.

Това не е просто странно време. Това е дълбока промяна в начина, по който атмосферата функционира над Европа, пише Meteo Balkans.

Студът присъства, но е нестабилен, накъсан и често краткотраен. Вместо продължителни студени периоди със сняг, Европа получава резки температурни амплитуди, честа смяна на въздушни маси и валежи, които преминават от сняг в дъжд за часове.

Резултатът е комбинация от мокър сняг, ледени дъждове, поледици и внезапни наводнения – сценарий, който е значително по-рисков от класическата "студена, суха“ зима.

Основният двигател на тази нестабилност е силно промененото поведение на струйното течение над Северното полукълбо. Вместо ясно изразена западно-източна циркулация, струйното течение започва да се вълнообрази, да забавя движението си и да позволява дълбоки нахлувания както на студен арктичен въздух, така и на топли въздушни маси от юг.

Тези резки смени създават условия за валежи със смесен характер и бързо преминаване през температурния праг около нулата – най-опасната зона за инфраструктурата и обществото.

Класическият зимен студ е предвидим. Фалшивата зима – не. Именно това я прави по-рискова.

Честото преминаване от замръзване към размразяване води до:

масово образуване на поледици

заледяване на пътища и тротоари без видим сняг

повишен риск от пътнотранспортни инциденти

натоварване на електропреносната мрежа

щети по сгради, пътища и мостове

В авиацията и железопътния транспорт този тип зима е особено проблематичен, защото изисква постоянни превантивни действия – почистване, обезледяване и непрекъснат контрол.

Балканският регион е най-чувствителната към фалшивата зима зони в Европа.

Тук срещата между континентален студ и средиземноморска влага създава идеални условия за ледени дъждове, тежки поледици и локални наводнения.

В България това вече се проявява чрез:

  • кратки снежни периоди, последвани от обилни дъждове
  • повишен риск от свлачища
  • проблеми със зимната поддръжка на пътищата
  • щети за земеделието заради измръзване след затопляне

Фалшивата зима обърква не само хората, но и екосистемите – растенията започват вегетация преждевременно, която внезапният студ прекъсва.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама