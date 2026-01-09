Климатолози: В плен сме на "фалшива зима". За часове преминаваме от дъжд в сняг

снимка: Пиксабей

Аномалиите на времето продължават да ни изненадват.

Сняг сутрин, дъжд по обяд и температури, напомнящи ранна пролет - това все по-често се превръща в новото нормално.

Т.нар. "фалшива зима" се оформя като едно от най-характерните климатични явления на последните години и поставя под въпрос класическото разбиране за зимния сезон.

Това не е просто странно време. Това е дълбока промяна в начина, по който атмосферата функционира над Европа, пише Meteo Balkans.

Студът присъства, но е нестабилен, накъсан и често краткотраен. Вместо продължителни студени периоди със сняг, Европа получава резки температурни амплитуди, честа смяна на въздушни маси и валежи, които преминават от сняг в дъжд за часове.

Резултатът е комбинация от мокър сняг, ледени дъждове, поледици и внезапни наводнения – сценарий, който е значително по-рисков от класическата "студена, суха“ зима.

Основният двигател на тази нестабилност е силно промененото поведение на струйното течение над Северното полукълбо. Вместо ясно изразена западно-източна циркулация, струйното течение започва да се вълнообрази, да забавя движението си и да позволява дълбоки нахлувания както на студен арктичен въздух, така и на топли въздушни маси от юг.

Тези резки смени създават условия за валежи със смесен характер и бързо преминаване през температурния праг около нулата – най-опасната зона за инфраструктурата и обществото.

Класическият зимен студ е предвидим. Фалшивата зима – не. Именно това я прави по-рискова.

Честото преминаване от замръзване към размразяване води до:

масово образуване на поледици

заледяване на пътища и тротоари без видим сняг

повишен риск от пътнотранспортни инциденти

натоварване на електропреносната мрежа

щети по сгради, пътища и мостове

В авиацията и железопътния транспорт този тип зима е особено проблематичен, защото изисква постоянни превантивни действия – почистване, обезледяване и непрекъснат контрол.

Балканският регион е най-чувствителната към фалшивата зима зони в Европа.

Тук срещата между континентален студ и средиземноморска влага създава идеални условия за ледени дъждове, тежки поледици и локални наводнения.

В България това вече се проявява чрез:

кратки снежни периоди, последвани от обилни дъждове

повишен риск от свлачища

проблеми със зимната поддръжка на пътищата

щети за земеделието заради измръзване след затопляне

Фалшивата зима обърква не само хората, но и екосистемите – растенията започват вегетация преждевременно, която внезапният студ прекъсва.

