Климатолози: В плен сме на "фалшива зима". За часове преминаваме от дъжд в сняг
снимка: Пиксабей
Аномалиите на времето продължават да ни изненадват.
Сняг сутрин, дъжд по обяд и температури, напомнящи ранна пролет - това все по-често се превръща в новото нормално.
Т.нар. "фалшива зима" се оформя като едно от най-характерните климатични явления на последните години и поставя под въпрос класическото разбиране за зимния сезон.
Това не е просто странно време. Това е дълбока промяна в начина, по който атмосферата функционира над Европа, пише Meteo Balkans.
Студът присъства, но е нестабилен, накъсан и често краткотраен. Вместо продължителни студени периоди със сняг, Европа получава резки температурни амплитуди, честа смяна на въздушни маси и валежи, които преминават от сняг в дъжд за часове.
Резултатът е комбинация от мокър сняг, ледени дъждове, поледици и внезапни наводнения – сценарий, който е значително по-рисков от класическата "студена, суха“ зима.
Основният двигател на тази нестабилност е силно промененото поведение на струйното течение над Северното полукълбо. Вместо ясно изразена западно-източна циркулация, струйното течение започва да се вълнообрази, да забавя движението си и да позволява дълбоки нахлувания както на студен арктичен въздух, така и на топли въздушни маси от юг.
Тези резки смени създават условия за валежи със смесен характер и бързо преминаване през температурния праг около нулата – най-опасната зона за инфраструктурата и обществото.
Класическият зимен студ е предвидим. Фалшивата зима – не. Именно това я прави по-рискова.
Честото преминаване от замръзване към размразяване води до:
масово образуване на поледици
заледяване на пътища и тротоари без видим сняг
повишен риск от пътнотранспортни инциденти
натоварване на електропреносната мрежа
щети по сгради, пътища и мостове
В авиацията и железопътния транспорт този тип зима е особено проблематичен, защото изисква постоянни превантивни действия – почистване, обезледяване и непрекъснат контрол.
Балканският регион е най-чувствителната към фалшивата зима зони в Европа.
Тук срещата между континентален студ и средиземноморска влага създава идеални условия за ледени дъждове, тежки поледици и локални наводнения.
В България това вече се проявява чрез:
- кратки снежни периоди, последвани от обилни дъждове
- повишен риск от свлачища
- проблеми със зимната поддръжка на пътищата
- щети за земеделието заради измръзване след затопляне
Фалшивата зима обърква не само хората, но и екосистемите – растенията започват вегетация преждевременно, която внезапният студ прекъсва.
