Клинтън с любопитен спомен за Путин от потъването на "Курск" през 2000 година

Пиксабей

Руският президент Владимир Путин умишлено е отклонил предложенията за международна помощ след потъването на атомната подводница „Курск“ през 2000 г., за да бъде сигурен, че ядрените планове на страната няма да попаднат в чужди ръце. Това сподели бившият президент на САЩ Бил Клинтън.

Тогава вследствие на инцидента живота си загубиха всички 118 моряци на борда на подводницата.

Клинтън, който беше президент по време на трагедията преди 25 години, направи това изказване по повод новата документална лента на Sky History, озаглавена: „Курск: 10-те дни, които оформиха Путин“, пише Новини.бг

Путин беше наясно, че ако слезем долу, щяхме да разберем някои неща за технологиите им, които не знаем, разказва в документалния филм Бил Клинтън.

Взрив потопява руската атомна подводница „Курск“ на 12 август 2000 г. – три месеца след встъпването на Путин като президент на Русия. Според официалната версия експлозията е в резултат от изтичане на водороден пероксид в торпедното отделение. Следва и втори взрив, след който подводницата започва да потъва.

В продължение на пет дни Путин категорично отклонява предложенията за помощ от целия свят. На 16 август той съобщава, че руската армия прави всичко по силите си, за да спаси екипажа на „Курск“, въпреки по това време в Кремъл да са били наясно, че никой не е оцелял, посочва независимата руска медия „Медуза“. Твърди се, че тогава имало шанс поне 23-ма моряци да бъдат спасени непосредствено след потъването на „Курск“.

На среща с представители на Руската православна църква на 20 август Путин заявява, че „Русия ще направи всичко, на което е възможна, за да спаси всеки, който може да бъде спасен“.

Ще се борим за всеки един живот и ще се надяваме на най-доброто, бяха думите на руския президент тогава.

Според Бил Клинтън обаче Владимир Путин е избрал да пожертва моряците от „Курск“ и да не допусне международна помощ, за да не може светът да се добере до чувствителна информация за технологията, използвана за разработването на руските атомни подводници.

Бившият американски президент допълни още, че се е надявал да подпомогне за прехода към демокрация в Русия след края на Студената война, но скоро осъзнал, че „Путин е бил твърдо решен да възвърне величието на Русия“.

