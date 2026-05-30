Клисурски: България не е в процедура по свръхдефицит, този сценарий може да се избегне

България не е в процедура по свръхдефицит и все още разполага с всички инструменти да избегне подобен сценарий. Това заяви бившият служебен финансов министър Георги Клисурски.

По думите му официално потвърденият от Евростат дефицит за 2024 г. е 3%, което позволява на страната да изпълни един от основните критерии за членство в еврозоната.

„За 2025 г. дефицитът е 3,5%, но ако се приложи изключението за разходите за отбрана, България отново ще се вмести в допустимите 3%“, обясни Клисурски.

Според него опасенията на Европейската комисия са свързани не с настоящата година, а с прогнозите за 2026 и 2027 г.

„Комисията прогнозира дефицит от около 4% и през двете години, ако не бъдат предприети мерки и се запази сегашната политика“, каза Клисурски.

Той подчерта, че тези прогнози не са базирани на бъдещ бюджет, а на предположението, че няма да има промени във фискалната политика.

„Правителството има всички инструменти да направи бюджет, с който тази процедура изобщо да не започне“, допълни той.

Бюджетният дефицит възлиза на 1,76 млрд. евро, или 1,4 на сто от БВП към края на април, съобщават от Министерството на финансите

Бившият финансов министър коментира и критиките на премиера Румен Радев, който обвини предишните управления във финансови манипулации и оставено тежко наследство.

„Не е коректно да се внушава, че данните за дефицита са манипулирани. Те са проверени и верифицирани от Евростат и Европейската комисия“, заяви Клисурски.

По думите му подобни твърдения подкопават доверието както към българските институции, така и към европейските партньори на страната, пише novini.bg.

Клисурски посочи, че към края на април държавата разполага с над 6,8 млрд. евро във фискалния резерв.

Той призна, че текущият дефицит е по-висок от този през предходни години, но според него остава напълно управляем.

„Приходите се увеличават с близо 3 млрд. лева спрямо същия период на миналата година. Натискът идва основно от по-високите разходи за персонал и инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост“, обясни той.

В качеството си на заместник-кмет по финансите на Столичната община Клисурски коментира и ситуацията в София.

По думите му през следващата година се очаква да бъде преодолян недостигът на места за първа градинска група в детските градини.

„Тази година недостигът е около 300 места за тригодишните деца. С новите детски градини, които се строят, догодина този проблем трябва да бъде решен“, каза той.

По-сериозен остава проблемът с детските ясли, където недостигът е около 5000 места.

Според Клисурски една от основните причини е липсата на медицински сестри.

„Дори да построим още ясли, няма достатъчно персонал, който да работи в тях. Това е национален проблем, свързан и с ниското заплащане в сектора“, коментира той.

Георги Клисурски заяви още, че не съжалява за решението си да напусне „Продължаваме промяната“.

„Не съжалявам. Споделих своите критики и мотиви пред ръководството на партията. Разделихме се с уважение“, каза той.

По думите му остава готов да работи с представители на демократичната общност по теми като икономическото развитие на страната и реформите в съдебната система.

