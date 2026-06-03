Клисурски към кабинета "Радев": Вместо прогнози за дефицит, разработете мерки за намаляване на разходите

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Бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски отговори на критиките на правителството на Радев за дефицита.

"Служебното правителство изпълни своя ангажимент по доклада за напредъка по Националния фискално-структурен план към 30.04. При избори на 19.04. с ясен победител с близо 1,5 милиона избиратели, на 30.04. служебното правителство не би имало демократичната легитимност да изготвя от негово име бюджет и бюджетни прогнози за бъдещи години", написа Клисурски в профила си във Фейсбук.

Той препоръча на редовната власт вместо да представя прогнози за дефицит без взимане на никакви мерки, да разработи ефективни мерки за намаляване на разходите, пише novini.bg.

"Дефицит под 3% не е произволно изискване на Европейската комисия - то е задължение по Закона за публичните финанси на Република България", изтъкна бившият служебен финансов министър.

Редактор "Екип на Петел",

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