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Клон от голямо дърво се стовари в градинката до Катедралата във Варна и изкорени черница

08.06.2026 / 15:55 1

Снимки: Район "Одесос"

Сигнал за откършен клон на дърво в градинката до Катедралния храм „Св. Успение Богородично“ е получен днес в кметството на Район "Одесос". Това съобщават от администрацията във фейсбук страницата си. 

"При извършената проверка на място дежурният екип еколози установи, че от голямо дърво от вида копривка се е отчупил клон, който е паднал върху друго, по-малко дърво – черница. Вследствие на удара черницата е била изкоренена", съобщават още оттам.

"Обслужващата района фирма беше своевременно уведомена и незабавно предприе действия по разчистване на падналите дървета и обезопасяване на мястото", уточняват от районната администрация. 

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Коментари
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kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 213474 | Одобрение: 21464
Преди падаха от другата страна на площада сега от тази,нещо не си върши работата подържащата фирма,кои калинки ли я покровителстват, интересно???

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