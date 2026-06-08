Клон от голямо дърво се стовари в градинката до Катедралата във Варна и изкорени черница
Снимки: Район "Одесос"
Сигнал за откършен клон на дърво в градинката до Катедралния храм „Св. Успение Богородично“ е получен днес в кметството на Район "Одесос". Това съобщават от администрацията във фейсбук страницата си.
"При извършената проверка на място дежурният екип еколози установи, че от голямо дърво от вида копривка се е отчупил клон, който е паднал върху друго, по-малко дърво – черница. Вследствие на удара черницата е била изкоренена", съобщават още оттам.
"Обслужващата района фирма беше своевременно уведомена и незабавно предприе действия по разчистване на падналите дървета и обезопасяване на мястото", уточняват от районната администрация.
Редактор "Екип на Петел",
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