Клон от липа се стовари на голям варненски булевард, отсичат дървото утре

Снимки: Фейсбук, Ян. Шопова

Клон от стара липа се е откършил от силен порив на вятъра днес следобед на бул. "Сливница" с ул. "Пирин", установиха при дежурен обход еколози на Район "Одесос". Това написа във фейсбук кметът на района Янислава Шопова.

"Няма пострадали и нанесени материални щети при инцидента", добавя още тя.

"След падането на клона е станало видимо, че дървото е изгнило отвътре, поради което утре то ще бъде отсечено аварийно от фирмата, поддържаща зелената система на района "Бютифул Гардън" ДЗЗД, пише също Янислава Шопова.

