Клон от липа се стовари на голям варненски булевард, отсичат дървото утре

30.05.2026 / 20:27 1

Снимки: Фейсбук, Ян. Шопова

Клон от стара липа се е откършил от силен порив на вятъра днес следобед на бул. "Сливница" с ул. "Пирин", установиха при дежурен обход еколози на Район "Одесос". Това написа във фейсбук кметът на района Янислава Шопова.

"Няма пострадали и нанесени материални щети при инцидента", добавя още тя. 

"След падането на клона е станало видимо, че дървото е изгнило отвътре, поради което утре то ще бъде отсечено аварийно от фирмата, поддържаща зелената система на района "Бютифул Гардън" ДЗЗД, пише също Янислава Шопова.

kris (преди 36 минути)
Личи си, че дървото не е било подържано....Липите трябва да виждат санитарна сеч като стигнат 8-12 метра.....!!
