Клон от липа се стовари на голям варненски булевард, отсичат дървото утре
Снимки: Фейсбук, Ян. Шопова
Клон от стара липа се е откършил от силен порив на вятъра днес следобед на бул. "Сливница" с ул. "Пирин", установиха при дежурен обход еколози на Район "Одесос". Това написа във фейсбук кметът на района Янислава Шопова.
"Няма пострадали и нанесени материални щети при инцидента", добавя още тя.
"След падането на клона е станало видимо, че дървото е изгнило отвътре, поради което утре то ще бъде отсечено аварийно от фирмата, поддържаща зелената система на района "Бютифул Гардън" ДЗЗД, пише също Янислава Шопова.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!