Клон падна върху автомобил на варненска улица

Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ - Варна, Д. Стойчева

Клон се откърши и падна върху паркиран автомобил на улица "Джеймс Баучер" в морската столица.

Това се вижда от снимка, публикувана във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

Собственикът на електрическото возило е извадил късмет, защото клонът не е много дебел и не е нанесъл сериозни щети по колата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!