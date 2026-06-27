Клон падна върху автомобил на варненска улица
Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ - Варна, Д. Стойчева
Клон се откърши и падна върху паркиран автомобил на улица "Джеймс Баучер" в морската столица.
Това се вижда от снимка, публикувана във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".
Собственикът на електрическото возило е извадил късмет, защото клонът не е много дебел и не е нанесъл сериозни щети по колата.
Редактор "Екип на Петел",
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