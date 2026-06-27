реклама

Клон падна върху автомобил на варненска улица

27.06.2026 / 17:45 0

Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ - Варна, Д. Стойчева

Клон се откърши и падна върху паркиран автомобил на улица "Джеймс Баучер" в морската столица. 

Това се вижда от снимка, публикувана във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

Собственикът на електрическото возило е извадил късмет, защото клонът не е много дебел и не е нанесъл сериозни щети по колата.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама