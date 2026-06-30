Клоп подивя след провала на Германия: Брутално! Нужни са големи промени

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Германия претърпя една от най-шокиращите загуби в славната си история, след като отпадна от Парагвай след дузпи и не успя да се класира за 1/8-финалите на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. След чутовния провал легендарният мениджър Юрген Клоп отправи жестока критика, както и обясни, че Германският футболен съюз (DFB) „на 100% трябва да промени някои неща“. Бившият мениджър на Ливърпул е телевизионен анализатор за MagentaTV.

"Има 500 000 начина да спечелиш футболен мач. Просто трябва да намериш един. Имаше само една цел, една мечта, и тя угасна. Беше драматично...", започна Клоп.

Въпреки че Германия доминираше в темпото и контролираше притежанието на топката в 75% от времето, той посочи повтарящите се проблеми на Бундестима да превърне индивидуалната класа в голови положения. Според него отборът е „създал твърде малко“ ситуации пред вратата на противника.

От общо 21 удара на Германия в рамките на изтощителните 120 минути. Само 6 бяха в очертанията на вратата, а парагвайският вратар Орландо Хил се превърна в герой за тима си.

Ръководителят на глобалния футбол в Ред Бул Юрген Клоп също така подчерта психологическата тежест на мача, изтъквайки, че огромното напрежение е било изцяло върху немците.

"Парагвай имаше възможността да постигне нещо. Германия имаше напрежението да постигне нещо. Всички на стадиона си мислеха: "Сега ще обърнат мача!". Но ние не го направихме. Оставихме ги да се измъкнат“, коментира още Клоп.

Тъй като Мондиал 2026 вероятно ще бъде последният за няколко ветерани - Мануел Нойер и Антонио Рюдигер, специалистът наблегна, че е необходима пълна промяна на фундаментално ниво. „Можем да говорим за DFB. Ние 100% процента трябва да променим някои неща. Нужни са големи промени, това е истината. Можем да започнем с отборите до 10 години и да изчакаме няколко години, за да видим какво ще излезе на върха“, обясни Клоп.

Дали той ще бъде част от този процес на възстановяване, предстои да разберем. След мача настоящият селекционер на Бундестима Юлиан Нагелсман обяви, че няма намерение да подава оставка, пише Спортал.бг.

59-годишният Клоп коментира и скандално отмененото попадение на Йонан Та с глава в 102-ата минута. Тогава немците изпаднаха в еуфория, радвайки се, че повеждат с 2:1, но след дълго преразглеждане с системата ВАР, съдията отмени попадението. Причината – нарушение на Валдемар Антон срещу парагвайския вратар Орландо Хил.

Клоп остро разкритикува решението на реферите, като сравни отменения гол със стандартни игрови ситуации, които редовно се наблюдават в английската Висша лига.

„Ако това е отменен гол, тогава Арсенал нямаше да бъде шампион на Англия. Те вкараха 60% от головете си по този начин. Така че това очевидно е брутално“, каза ядосаният Клоп след отпадането на страната му от Мондиал 2026.

Редактор "Екип на Петел",

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