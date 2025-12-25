Клоуни отново радват малките пациенти в детската онкология във Варна

Кадри БНТ

"Смехът е здраве!" - това е мотото на болничните клоуни, които всяка седмица посещават малките пациенти в детската онкология в университетската болница "Св. Марина" във Варна. Те са специално обучени да работят с деца, които са емоционално уязвими заради тежкото и продължително лечение. След дълго прекъсване програмата "Болничен клоун" е възстановена с дарения от благотворителния фестивал Varna Rock Adventure, чийто медиен партньор е Българска национална телевизия.

Лечението на едно дете с хематологично заболяване продължава почти година. Време на социална изолация и ежедневие изпълнено с болка и страдание.

"Крум е на 5 годинки и се лекуваме вече 10 месеца. В момента, в който клоуните дойдат при нас в отделението, сякаш настроението се вдига. Едно дете на 5 години и страха, който изпитва тук, е много голям и болничният клоун просто ги разсейва", каза пред БНТ майката на детето - Дарина Иванова.

В момента на активно лечение в клиниката са 50 деца, като най-малкото е двумесечно бебе. Работата на клоуните е да накарат малките пациенти отново да се почувстват деца.

"Посещенията на клоуните в клиниката внасят смях, внасят игра, внасят въображение в ежедневието на децата, като им помагат да намерят дистанция от болестта и да се откъснат от реалността на заболяването. Тяхното присъствие означава не само мигове на радост, мигове извън времето, но също така и терапевтична подкрепа, която допълва грижите на целия медицински екип, психолога и на арт терапевта в клиниката", обясни доц. Милена Белчева, началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ "Света Марина" - Варна.

Програмата "Болничен клоун" е спряна преди 5 години заради липса на финансиране. Сега тя е възстановена с даренията от благотворителния фестивал Varna Rock Adventure, чийто организатор е мотоклуб "Братя във вятъра".

"Честно казано много ни липсваше и когато разбрахме, че отново ще се върнем, бяхме изключително щастливи", каза болничният клоун Нели Радева.

Всеки понеделник болничните клоуни д-р Пуф и д-р Джиджи Биджи забавляват малките пациенти в детската онкология. Правят фокуси, бият смешни инжекции и предписват весели лекарства.

"Играем, пеем и се смеем с една единствена цел - да събудим повече усмивки, защото смехът е здраве и благодарение на смеха децата много по-лесно преминават през трудното изпитание да бъдат толкова дълго време в отделението", обясни Димитър Горчев, болничен клоун.

"Работата ми дава сила, дава ми вяра, защото като видим децата как се борят, трябва и ние да сме силни", добави Нели Радева.

А докато болничните клоуни са там, макар и за час те отново са деца и в клиниката се чува детски смях.

