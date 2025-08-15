Клубове и родители на протест заради комплекс "Приморски" във Варна

Снимка: Община Варна

Ремонтът на басейн "Юлиан Русев" в ПК "Приморски" ще започне на 9 септември и ще продължи между 2 и 3 месеца. Това бе уточнено на спешна среща между плувните клубове в града и общинската администрация, предава Радио Варна. Общината е осигурила финансиране за химически препарати, тъй като обществената поръчка за тяхната доставка се обжалва.

Общината ще търси спонсори за тези средства, а клубовете бяха помолени също да участват и да отделят финансов ресурс тези препарати в първите няколко седмици.

Всичко това се реши след като стана ясно, че клубовете организират протест община Варна. Все пак десетки ръководители, треньори, спортисти и родители се събраха днес пред сградата на Община Варна.

