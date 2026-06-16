Клубовете от Първа лига ще получат по 72 733 евро солидарни плащания от УЕФА

Снимка: Булфото

Клубовете от Първа лига ще получат допълнителни 1 091 000 евро от УЕФА под формата на солидарни плащания, съобщиха от Българската професионална футболна лига (БПФЛ).

Средствата са формирани по линия на компонента "състезателен баланс" за сезон 2025/2026.

Този дял се формира изцяло от приходите на ПФК Лудогорец Разград от участието на клуба в турнирите на УЕФА през изминалия сезон.

Така всеки клуб от елита, с изключение на Лудогорец, ще получи по 72 733 евро, предава БТА. Срокът за подаване на необходимите документи от страна на Българския футболен съюз към УЕФА е 31 юли.

УЕФА отделя солидарни средства за клубовете, които не участват в основната фаза на европейските клубни турнири. Целта е да бъде подпомогната дейността на професионалните клубове, включително в процесите, свързани с клубното лицензиране и финансовата устойчивост.

Редактор "Екип на Петел",

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