Ключът към здрави бъбреци – пийте повече вода равномерно през деня

Интервю с д-р Николай Милушев, уролог

Д-р Николай Милушев е специалист уролог с клинични интереси в сферата на андрологията и консервативното и оперативно лечение на заболяванията на мъжката полова система, на мъжкия стерилитет и уродинамиката. Завършва висшето си образование в Медицинския университет в София и има придобита специалност „Урология“. От 2013 г. работи в УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник“ София.

Как да поддържаме пикочния мехур и бъбреците здрави?

За да поддържаме пикочния мехур, бъбреците, както и всички останали органи здрави, е необходимо да приемаме достатъчно течности и по-специално вода. „Достатъчно“ означава около 30 мл на килограм телесно тегло. Все пак трябва да се подходи и индивидуално в зависимост от професията на човека, заниманията му, от това дали спортува, какви заболявания има и съответно дали и какви медикаменти приема. Течностите, които съдържат голямо процентно съдържание на вода, могат да бъдат най-различни: супи, бульони, сокове, айран, шейкове, чай. Пикочния мехур и пикочните пътища можем да поддържаме здрави, като се грижим за това урината да е разредена (прозрачна до леко жълта на цвят) – така се предпазваме и от инфекции.

Приемането на достатъчно вода спомага също за правилното храносмилане и поддържане на здрави черва, което намалява риска от пренасяне по лимфен път на болестотворни микроби и възпалителни процеси от червата към отделителната система. Правилното, добре балансирано хранене с избягване на концентрирани захари и голямо количество мазнини също е от изключително значение за здравето ни като цяло и в частност за добрата функция на пикочния мехур и бъбреците. Високо кръвно налягане, диабет, затлъстяване, фамилна предиспозиция са все фактори, които увеличават риска от хронични бъбречни заболявания, затова поддържането на адекватна хидратация е толкова важно.

Като генерална препоръка за добро здраве на отделителната система е добре количеството вода за деня да се приема системно, равномерно разпределена през деня, и редовно да се изпразва пикочният мехур.

Важно ли е каква вода пием?

Качеството на водата не бива да се подценява. Някои минерални води например имат меко противовъзпалително действие, което подобрява състоянието на пациенти с хронични цистити и инфекции на пикочните пътища. Това са алкални води с ниска минерализация. Благоприятното им действие се дължи от една страна на по-високото pH, което намалява киселинността на урината, а от друга – на ценните минерали, които съдържа. Сред тях са натрий, калций, магнезий, хидрогенкарбонати и др. Такава вода е DEVIN Минерална. Тя се препоръчва също за хора с бъбречно-каменна болест, тъй като може да подпомогне разтварянето на определени видове камъни (уратни и оксалатни). Ето защо от анкета, проведена сред медицински специалисти, става ясно, че 9 от 10 лекари препоръчват приема на минерална вода, за по-доброто здраве на пациентите си.

Каква е ролята на хидратацията за правилното функциониране на мъжката отделителната система?

Ползата от добрата хидратация е еднаква и за мъжката, и за женската отделителна система. Водата и минералните соли са в основата на обмяната на веществата и са много важни за запазване на алкално-киселинното равновесие, което е необходимо условие за нормалното протичане на жизнените процеси. За да функционират добре бъбреците, е необходимо да има определено ниво на водно съдържание в кръвта. Това помага за разтварянето на токсините, които се пречистват от бъбреците. Когато са в разтворено състояние, е по-лесно изхвърлянето им. В същото време, приемането на достатъчно вода и течности помага за поддържането на адекватно кръвно налягане, което осигурява ефективна функция на всички структури на бъбречната тъкан. Що се отнася до мъжката полова система в частност – добрата хидратация помага и за по-добра ерекция, за правилно функциониране на простатата и за по-добър състав на семенната течност.

Какво е значението на фактори като хормони, телесен състав и други специфики?

Мъжкият организъм поради специфичния си хормонален баланс се характеризира с по-висок процент мускулна маса и по-едри кости, което обуславя повишените нужди от прием на течности и адекватна хидратация. Повишената физическа активност при мъже с определени професии или такива, които спортуват активно, също изисква повишен прием на течности за по-добра хидратация. При мъжете в по-напреднала възраст много често се наблюдава доброкачествено увеличаване на простатната жлеза, което води до нарушено и нощно уриниране. Често такива мъже решават драстично да намалят приема на вода. С това проблемът не се решава, а напротив – задържането на концентрирана урина повишава риска от уроинфекции и камъни в пикочния тракт. Като цяло можем да обобщим, че повишеният прием на течности, по-специално на вода, намалява риска от бъбречни заболявания, но разбира се от значение е всяка специфика при всеки един отделен случай.

За „Девин“ ЕАД

От създаването си през 1992 г. „Девин“ ЕАД е лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Изворите и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на Родопа планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – натурална минерална (негазирана, газирана и обогатена с витамини) и изворна вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите сокове Granini за България.

„Девин“ ЕАД е отговорна компания, която инвестира в икономическото, социално и културно развитие на обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и образованието.

От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург) и Франция.

От 2021 г. „Девин“ ЕАД е сертифицирана въглеродно неутрална компания с валидация, издадена от международната консултантска организация по климата CO2logic и утвърдена от акредитирания и независим сертифициращ орган Vinçotte. „Девин“ ЕАД е първата българска компания за бутилирана вода, която постига въглероден неутралитет както на ниво компания, така и на ниво продукт.

От март 2022 г. „Девин“ ЕАД е носител на престижния сертификат B Corp™, който отличава компании, отговарящи на най-високите социални и екологични стандарти и поемащи дългосрочен ангажимент за положително въздействие върху обществото.

