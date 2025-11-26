Ключов ден за пенсионерите
Днес правителството ще реши какви коледни добавки ще получат възрастните хора, чиито доходи са под линията на бедност. В дневния ред на Министерския съвет фигурира точка за допълнителен трансфер от държавния бюджет към Държавното обществено осигуряване, пише Марица.
Съветът на коалицията вече договори подкрепа за най-бедните възрастни:
➡ 120 лв. за всеки пенсионер, чиято пенсия с всички добавки е до 638 лв. (толкова е линията на бедност за 2025 г.)
В тази група попадат и получаващите минимална пенсия – към момента 630,50 лв.
По-късно днес бюджетната комисия ще разглежда и бюджета на ДОО за 2026 г. на второ четене. Едно от предложенията:
➡ коледни и великденски добавки два пъти годишно
➡ в размер на 392 евро
Но към момента шансовете идеята да бъде приета са минимални, тъй като липсва подкрепа от парламентарното мнозинство.
