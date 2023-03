Ключов момент във войната: Първите британски танкове "Чалънджър" пристигнаха в Украйна

На фона на неуспеха на руската армия и ЧВК "Вагнер" с цената на десетки хиляди безсмислени жертви да превземе Бахмут нови лоши новини за Кремъл.

Украйна увеличава ударната си мощ.

Първите британски танкове "Чалънджър" пристигнаха в Украйна, съобщи късно снощи украинският министър на отбраната Олексий Резников, предаде Франс прес.

Резников публикува снимка на танковете във Фейсбук и съобщи, че "британските "Чалънджъри", американските "Страйкърс" и "Кугар" и германските "Мардери" вече са включени в състава на украинските части. Говорителката на украинското министерство Ирина Золотар потвърди, че танковете "Чалънджър" вече са в Украйна, без да посочва точния им брой на този етап, предаде OFFnews.bg.

"Преди една година никой не можеше да си представи, че подкрепата на партньорите ще бъде толкова мощна, че целият цивилизован свят ще реши да даде отпор на кървавия агресор, терористичната държава Руска федерация. През тази година всичко се промени. Украйна промени света. Устойчивостта на украинския народ и уменията на нашата армия доказаха, че Украйна ще победи. И ние вече побеждаваме", написа Резников.

Украински войници преминаха обучение във Великобритания, за да се научат как да боравят с 14-те танка, доставени от Лондон на Украйна, за да се противопостави на руското нашествие, съобщи по-рано вчера британското министерство на отбраната. Обучението им е започнало малко след като в началото на януари Обединеното кралство обяви, че ще достави танковете.

Преди това Лондон спомена за доставка през март, без да дава повече подробности за графика на доставките. Обучените по този начин украински войници, чийто брой не беше уточнен, се завръщат в страната си "по-добре екипирани, но не по-малко застрашени", заяви британският министър на отбраната Бен Уолъс. "Продължаваме да стоим до тях и да правим всичко възможно, за да подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е необходимо", добави той в изявлението си.

Множество експлозии и сирени за въздушна опасност са чути в украинската столица Киев снощи, предаде Актуално.

Кметът Виталий Кличко съобщи за поредни запалени цивилни сгради като магазин за хранителни стоки и жилищни блокове.

Властите в Украйна коментираха, че войските им продължават да отблъскват тежки руски атаки срещу източния град Бахмут въпреки големия брой жертви.

На този фон пък, президентът Зеленски изрази опасения за енергийната сигурност в страната.

Според него Москва използва Запорожката атомна централа „за радиационно изнудване на света”, след като преговорите с Русия за създаването на зони за сигурност около обекта многократно се провалиха.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN