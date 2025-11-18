Ключовото решение за развръзката в „Трейтърс“ ще вземе модел

Редактор: Недко Петров

Развръзката в „Трейтърс“ наближва и ударите под кръста стават безмилостни. Бачорски предложи на Петканов и Глория да елиминират последавателно Георги и Ева, а накрая да си разтвори гърдите и да стрелят по него. Този негов план бе приет единодушно и тримата си стиснаха ръцете.

Глория обаче все пак се разколеба, дали да се довери на хората, на които има доверие, или да се довери на другите, въпреки че Георги не я е предал, а Ева вече е направила това.

Езикът на тялото на Глория е подозрителен. Свела е глава, свила се е, и започва да се притеснява. Дали е възможно Глория да не е предател, въпреки че Бачорски я вербува. Най-вероятно Ева тогава е предател, и двамата сега ще опитат да вербуват Глория, допусна Дани Петканов.

Жоро пък направи последен опит да убеди Глория да промени решението си.

Ние сме единствени, които можем да довършим мисията на праведните. Ако не сме обединени, приключва мача. Затова, Глорче, моля те, един път да ми се довериш. Единият от Бачорски или Петканов трябва да си тръгне.

Утре вечер ще съм аз с двете или аз с едната от вас, и тогава праведните ще победят. Това е единствения шанс това да се случи, заяви Георги.

Последва признание на Глория, че не иска да се окаже в края на играта, че е най-наивната от всички. Моделката обаче уточни, че толкова пъти се е жервала, че вече е време да бъде егоист.

В продукцията по бТВ Ева не скри, че е разочарована от женската злоба на Глория, но с оглед на развоя на събитията най-вероятно именно журналистката ще напусне имението след последната кръгла маса преди финала.

