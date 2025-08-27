Кмет и майка си размениха обвинения за бягството на двете братчета от детската градина
Кметът на Сапарева баня Калин Гелев обвини майката за бягството на братчетата от детската градина вчера. Той заяви по Нова телевизия, че цялото семейство с общо 4 деца е проблемно и в него липсва дисциплина и „семейна среда”. Той защити служителите на детската градина и заяви, че не може родителите да разчитат изцяло на градините и училищата да възпитават децата им.
Майката на двете деца, за които все още не е ясно, как са напуснали двора на детската градина, заяви по bTV, че децата ѝ са нарочени за „проблемни”. „Родителите на другите деца са настройвани от директорката и другите деца не си играят с тях”, разказа тя.
За самото бягство децата са ѝ казали, че са се скарали и затова са си тръгнали. Директорката от своя страна твърди, че майката е била обещала на двете братчета, че ще ги вземе по-рано от градината и вероятно затова са решили да си тръгнат.
