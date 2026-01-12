Кмет на невестинско село се отказа от поста си

Пиксабей

Кметът на село Лиляч, община Невестино, Райна Петрова се е отказала от заеманата длъжност, предаде "Фокус". В Общинската избирателна комисия – Невестино е постъпило заявление от страна на кмета, вследствие на което комисията единодушно е прекратила правомощията ѝ.



ОИК – Невестино е уведомила Централната избирателна комисия за предсрочното прекратяване на пълномощията на Райна Петрова като кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил. Заявлението е подадено чрез председателя на Общинския съвет – Невестино.



Централната избирателна комисия служебно е извършила справка в електронния регистър на ГД "ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за броя на лицата с постоянен и настоящ адрес в населеното място. Данните показват, че броят на населението отговаря на законовите изисквания за провеждане на частичен избор за кмет на кметство.



В тази връзка ЦИК е предложила на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Лиляч.

