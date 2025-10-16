Кмет посочи жертвата на политическата криза

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Има ли взривоопасната ситуация в политиката рискове за икономиката и енергетиката. Предстои приемането на първия бюджет в евро и много надежди са възложени на него, като си има предвид че публичните финанси на страната не са в цветуща форма и се очаква дефицита да продължи да расте до края на годината. Какви опасности има за България, ако напрежението в политиката остане. Отговор на този въпрос дава кметът на столичния район „Средец“.

Наистина моментът е по-особен, най-вече заради първия бюджет в евро, който трябва да бъде изготвен. И тази част от годината, и тази част от развитието на България с присъединяването към еврозоната, това го прави една идея непредвидимо като ситуация, и по задължаващо за управляващите, започна Трайчо Трайков.

Иначе администрацията не само в България е показала, че тя си работи по въпросите, които зависят от нея. Независимо какво става на политическо ниво. Проблемът е, че в такава ситуация рутината си върви, и това е добре, но спират големите идеи и осъществяването на на визионерски ходове. Това е, което е жертва на политическите кризи, добави по Нова Тв бившият министър на икономиката и енергетиката.

