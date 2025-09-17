Кметът Терзиев на празника на София: Все повече си харесвам работата

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Все повече харесвам София, все повече си харесвам и работата, това призна кметът Васил Терзиев на празника на българската столица. „Гардът ни е хубав, когато се поддържа, е още по-добре”, коментира той в гостуването си в студиото на bTV.

Терзиев каза, че все повече оценява наследството, не само на предишните администрации, но и на всички, които са „поставили камък върху камък” в София. Той добави, че е благодарен за всичко, направено в сферата на образованието и добави, че има още много предизвикателства по този приоритет, докато всички ученици минат в една смяна.

Кметът допълни също, че училищните дворове трябва да се превърнат в „зелени оазиси”.

Терзиев отклони всички въпроси, свързани с политическото напрежение в столичната община и общинския съвет, като отвърна, че не иска да коментира неща, които са казали други хора.

Предлаганите промени в закона, които ще позволи строежи на небостъргачи в София, според кмета са безобразни и чисто лобистки. Терзиев подчерта, че не може да се приема закон, без да бъде търсено мнението на тези, които ще са най-засегнати от него. „А говорим за местно самоуправление”, допълни той.

