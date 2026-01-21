Кметът на „Изгрев“: Боклукчиите поискаха баснословни заплати, наех работници от Непал

Редактор: Юлия Георгиева, кадър ФБ

В район „Изгрев“ в столицата проблемите с боклука продължават с пълна сила, а районният кмет реши да обезпечи извозването на сметта със собствен ресурс, но се оплака, че бил бойкотиран от работниците. В свой пост в фейсбук кметът Делян Георгиев обяви, че са почнали непредвидени проблеми. По думите му товарачите на кофите и шофьорите на камионите поискали увеличение на заплатите, като настояват за 2500 евро заплата за товарач и 3500 евро за шофьор. Кметът обаче посочва, че вече са наети работници от Непал, които да се заемат с боклука, а саботьорите са уволнени, разказва Нова тв.

Не съм наясно с тънкостите на местната политика, но излиза въпроса защо една публична услуга е поверена в частни ръце, след като има общинска фирма, която е създадена именно с тази цел. Така че дали кметът на София се е справил или с не, да съдят хората, които са гласували за него, коментира журналистът Винсент Тановски.

Този пост на районния кмет е изненадващ, защото ние в нашия бранш внасяме много работници от трети страни и знам, че това отнема 5 – 6 месеца. А той откъде е намерил тези непалци от днес за утре, недоумявам, коментира Ричард Алибегов, предприемач.

