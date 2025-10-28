Кметът на „Изгрев“: Няма да се извинявам на Мариан Бачев – проверката ще продължи докрай

Кадър Фб

Кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев обяви във Facebook, че проверката на дейността на театралната школа „Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт“ в читалище „Николай Хайтов – 1936“ ще продължи „до края“, независимо от натиска и публичните реакции.

Проверката започна, след като актьорът Росен Белов, преподавател в школата, бе замесен в публичен скандал.

Напрежение между кмета и министъра на културата

Повод за позицията на Георгиев е изявление на министъра на културата Мариан Бачев, който ден по-рано написа в социалните мрежи, че е научил за проверката именно от Facebook и настоя резултатите ѝ да бъдат оповестени публично.

Бачев посочи също, че родителите на децата от школата са изпратили официално писмо в нейна подкрепа до кмета на района, както и до ръководството на читалището.

Георгиев: „Няма да се извинявам, че си върша работата“

В публикацията си от вторник Георгиев отговори остро на министъра:

„Ако министър Мариан Бачев си мисли, че ще ме сплаши чрез нотариални покани с искане за публично извинение в срок от три дни и телефонни обаждания от адвокати, незнайно как добрали се до личния ми номер – много се е объркал! Няма да се извинявам, че си върша работата.“

Кметът допълва, че ще продължи проверката без значение „кой се чувства обиден или засегнат“, подчертавайки, че отговорността му към обществото стои над политически и лични конфликти.

Очакват се резултатите от проверката

Проверката на театралната школа „Аркадия Фюжън Арт“ продължава, като районната администрация обещава пълна прозрачност и публично оповестяване на резултатите.

Към момента Министерството на културата не е направило допълнителен коментар по случая.

