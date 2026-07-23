Кметът на "Аспарухово": Улица "Старият фар" е сериозно пострадала и почти непроходима след пороя

Снимка Община Варна

Улица в кв. „Галата“ е сериозно пострадала и почти непроходима след силния порой, който се изля над Варна вчера. За тежкото състояние на ул. „Старият фар“ сигнализира районният кмет на „Аспарухово“ Ивайло Маринов по време на заседание на ПК „Благоустройство и комунални дейности“.

„От ул. „Крайбрежна“ до гробището на „Галата“ е почти невъзможно да се премине“, посочи Ивайло Маринов и уточни, че в района има два жилищни блока с около 100 живущи, както и военно поделение. Той призова да бъдат заложени средства в общинския бюджет за възстановяване на улицата.

В рамките на заседанието на комисията беше обсъдена и необходимостта от ремонт на ул. „Белгород“ и част от ул. „Орел“ в район „Аспарухово“. Искането на районния кмет е да се предвиди финансиране за проектиране и последващ основен ремонт. За територията има одобрен подробен устройствен план, поясни Маринов.

Прогнозната стойност за проектирането и изпълнението на строително-монтажните дейности е около 285 хил. евро. В сумата е включен цялостен ремонт и реконструкция на уличното трасе, който предвижда укрепване и подмяна на пътната основа, полагане на нова асфалтова настилка, монтаж на бетонови бордюри и тротоарни настилки. Предвидено е също изграждане на дъждовна канализация за отвеждане на повърхностните води, както и подземна кабелна инфраструктура.

Членовете на комисията разгледаха и предложение за обновяване на междублоково пространство в район „Приморски“. То обхваща карето между бул. „Христо Смирненски“, ул. „Васил Ставрев“, ул. „Д-р Басанович“, бул. „Васил Левски“ и ул. „Ген. Георги Попов“. Проектът ще се реализира с европейско финансиране, но е необходимо и допълнително съфинансиране от бюджета на Община Варна.

Предвижда се цялостно благоустрояване на зоната в 24-ти микрорайон, както и ремонт на прилежащата улична мрежа. Дейността е част от проекта „Варна – иновативен, образован, здравословен и съхранен град“, финансиран по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. Поради увеличените разходи е необходимо допълнително съфинансиране от Община Варна в размер до 1,3 млн. евро, което ще бъде предвидено бюджета за периода 2027–2029 г., стана ясно в зала „Пленарна“, съобщи Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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