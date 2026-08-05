Кметът на Банско за скандала с италиански младежи: Интерпретира се с реалността! Нормално е да има младежки пререкания

кадър: Нова тв

Наистина много се интерпретира с реалността, явно хората и медиите искат сензации. В момента ситуацията в Банско е пример за целия свят, каза кметът на града Стойчо Баненски.

В ефира на БНР той коментира т. нар. инцидент в Банско - словесен конфликт между две младежки групи - български младежи са обиждали и предизвиквали група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар в Банско.

"В момента в Банско има джаз фестивал, за 29-а поредна година. Банско по принцип е град, установил правила и създал среда за престой и посещение на хора от целия свят, без да толерирам или подреждам общностите, които живеят в Банско, те са наистина много", каза кметът на курортния град.

Инцидентът е станал в нощта на 2 август, интерпретациите бяха различни от медиите, а информацията от МВР оскъдна. МВР се е самосезирало и ще проверява детайлно. Проверка направи и кметът Стойчо Баненски:

"Ако трябва да се прави оценка на това, каква е ситуацията и атмосферата в града, може би трябва да потърсите представители на тези общности, които от години са в Банско. Едни младежки пререкания, които са се случили по улиците на града, са нещо нормално и това е нормално за всеки един град и място, в което има много туристи. И не виждам защо това трябва да бъде акцент. Виждам, че хора, представители на държавни институции, някакви други представители на общности изразяват мнение. На тях единственото нещо, което мога да кажа: "елате да видите в Банско какъв пример е, че чрез изкуство музика и култура обединяваме хората от целия свят"."

Според Баненски наистина акцентът в Банско е друг, а младежки пререкания е нещо нормално: "Ако продължите да изследвате случая ще разберете повече. Не е приемливо случилото се и са взети мерки, но казвам че се случва."

Оказва се, че скандалът между групите е двустранно, случилото се е станало в 2 - 3 часа през нощта.

Редактор "Екип на Петел",

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