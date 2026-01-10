Кметът на Батановци: Ситуацията остава критична и се следи постоянно

Снимка: За Перник/Фейсбук

Пропукване на дига е станало в района преди пречиствателната станция в махала „Андрейна“ в Батановци, след вливането на река Конска в река Струма, съобщи за БТА кметът на населеното място Радослав Петров.

Сигналът за пропукването е подаден в 16:30 ч. На място незабавно е изпратен екип на Аварийно-спасителния отряд към Община Перник.

От няколко часа на терен работи и багер, с който дигата е възстановена.

По информация на кмета на Батановци няма наводнени къщи и бедстващи хора. Въпреки това ситуацията остава критична и се следи постоянно.

Като превантивна мярка временно е спряно изпускането на вода от язовир „Студена“, за да се избегне допълнителен риск от наводнения.

След спадане на нивото на реката ще бъде възобновено контролираното изпускане, съобщи още кметът, допълва Бтв.

В село Ярджиловци има залети градини и мост, но водата не е стигнала до домовете на хората.

