Кметът на Берлин след кървавата атака: Нападнаха нашата свобода

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Кметът на Берлин Кай Вегнер определи инцидента по време на гейпарада в германската столица като „атака срещу нашето свободно и отворено към света общество“, предаде Франс прес.

По-рано беше съобщено, че започналият в събота гейпарад е бил прекратен, след като автомобил се врязал в група хора в района на парк Тиргартен. Първоначалната информация беше за един загинал и около 15 ранени, а според ДПА пострадалите са 16.

„След един мирен и цветен Прайд хората, събрали се в подкрепа на един толерантен и мирен Берлин, бяха нападнати по най-бруталния възможен начин. Берлин е градът на свободата и днес нашата свобода беше атакувана по най-ужасния начин“, написа Вегнер в социалната мрежа X.

По случая реагира и германският канцлер Фридрих Мерц. Той определи случилото се като ужасяващо и призова всички обстоятелства около инцидента да бъдат изяснени възможно най-бързо, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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