Кметът на Бургас: Сбогом, Жоро

Снимка Фейсбук, Димитър Николов

Градоначалник потъна в траур.

Кметът на Бургас Димитър Николов изрази дълбоката си скръб по повод кончината на д-р Георги Матев, дългогодишен лекар и бивш изпълнителен директор на УМБАЛ Бургас. Градоначалникът сподели емоционален пост в социалните мрежи, в който описва медика като изключителен професионалист и човек.

"Дълбоко скърбя за загубата на д-р Георги Матев. Той беше от онези лекари, които могат да се опишат с една дума - човечност! Истински благородник и в професията, и в живота", написа Николов във Фейсбук, пише dunavmost.com.

