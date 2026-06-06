Кметът на Бургас за екшъна с автобус: Вярвам, че извършителят ще понесе най-строгото наказание на закона!

Снимка: Булфото

Днес двама служители на „Бургасбус“ бяха заплашени с нож от развилнял се млад мъж в автобус. Всичко се е случило пред очите на тийнейджъри и жени, които са били сред пътниците. Това написа кметът на Бургас - Димитър Николов, във фейсбук.

"Митко Димитров е шофьор на автобуса, а Катерина Радева - контрольор. Обикновени и почтени хора. Преди малко се видях с тях. Стресът, който са преживели, не може да се опише. Имат леки порезни рани, но са успели да запазят хладнокръвие. Гордея се с тях!", добавя още той.



"Въпреки заплахите, шофьорът е продължил да управлява автобуса и е успял да спре на следващата спирка, за да слязат пътниците. След това се е отправил към автобусния терминал, където колегите им са се притекли на помощ", разказва кметът.

"Благодаря на полицията, която е реагирала незабавно. Благодаря и на тийнейджърите от автобуса, които са реагирали изключително интелигентно, въпреки че и към тях са били отправени заплахи! Бих искал да се свържат с мен, за да им благодаря лично!", написа също Димитър Николов.

"Вярвам, че извършителят ще понесе най-строгото наказание на закона! Иска ми се още да вярвам, че нормалността все някога ще надделее над бруталната агресивност", завършва той.

Припомняме, че по-рано днес мъж заплаши с нож кондукторка в автобус в Бургас, взел е портфейла ѝ с оборотните пари, блъскал е по кабината на шофьора, поискал водачът да се отклони от маршрута си. Нападателят е позвънил на тел. 112, като заявил, че ще отвлече автобуса, заплашвайки със саморазправа и намиращите се в него пътници.

Редактор "Екип на Петел",

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