Кметът на Дряново: До края на лятото се надяваме спортният комплекс да бъде възстановен след наводненията

Снимка: Булфото

До края на лятото спортният комплекс в Дряново, пострадал тежко от придошлите води след проливните дъждове, да бъде възстановен, е амбицията на общинското ръководство. Това каза кметът на общината Трифон Панчев за БТА.

По думите му щетите в спортната инфраструктура са значителни, като наводнението е засегнало цялата база – тенис игрища, футболни терени, лекоатлетическа писта, басейни, съблекални, сервизни помещения и прилежаща инфраструктура.

„Три игрища с шамотна настилка за тенис, две изкуствени игрища, футболен терен, лекоатлетическа писта, големият стадион, басейните и цялата обслужваща инфраструктура бяха под вода“, каза Панчев. По думите му е компрометирана и стена при пешеходния мост към стадиона, която предстои да бъде укрепена и изградена наново.

Кметът посочи, че в района вече се работи по разчистването на тиня, камъни, дървета и наноси, а в следващите дни се очаква допълнителна механизирана техника. „Надявам се до седмица – десет дни да приключим с разчистването и да започнем същинското възстановяване на игрищата и терените“, заяви той.

Панчев каза, че общината ще поиска удължаване с още 30 дни на частичното бедствено положение на територията ѝ, за да бъдат ускорени процедурите по възстановителните дейности. Той обясни, че това ще позволи по-бързо извършване на ремонти, включително в речното корито, където по принцип през този период има ограничения за строително-ремонтни дейности заради размножителния период на рибите.

Кметът каза още, че мостът към жп гарата е силно компрометиран и ще трябва да бъде разрушен и изграден наново. „Основите са компрометирани. Търсим инженерно решение новото съоръжение да бъде леко повдигнато, така че при подобни ситуации да не се получава задръстване от наноси и дървета“, посочи Панчев.

Паралелно се работи и по възстановяването на стадиона в местността Царева ливада, който според кмета може да бъде готов за ползване след около месец. Очакванията са басейнът в спортния комплекс да отвори по-рано, след приключване на почистването и сервизирането на съоръженията.

Кметът на Дряново заяви, че сериозни са и пораженията по частни домове и бизнеси. По думите му до момента общината е обработила сигнали за около 50 пострадали имота, подадени чрез телефон 112 и директно в общината.

Трифон Панчев изрази опасения, че голяма част от засегнатите домакинства няма да могат да получат държавна помощ заради условията за допустимост. „За да се получи помощ, жилището трябва да е единствено и хората да имат постоянен адрес там. Освен това подпомагането е за помещения, които се обитават – мазета, гаражи и стопански помещения не попадат в обхвата“, посочи той.

В тази връзка общината ще предложи финансова подкрепа от общинския бюджет, която да бъде гласувана от Общинския съвет. Предвиждат се два размера на помощ – за по-леко и по-тежко пострадали домакинства, за да могат хората да закупят строителни материали и да извършат ремонти.

„Целта ни е да подпомогнем най-уязвимите хора, които живеят постоянно в пострадалите жилища“, заяви Панчев. По думите му помощ за юридически лица няма да бъде предоставяна, но общината оказва логистична подкрепа чрез техника, контейнери и извозване на отпадъци.

Кметът коментира, че десетки фирми в общината също са пострадали, включително производствени предприятия и складови бази, като в някои случаи щетите са тежки. Той определи приблизителния размер на пораженията като „десетки милиони“.

Панчев заяви също, че общината получава подкрепа от областната администрация и доброволци, като се обсъжда и възможност през почивните дни в разчистването да се включат работещи лица, изтърпяващи наказания.

Обстановката в област Габрово се усложни след проливните дъждове на 22 май, когато в части от региона реките излязоха от коритата си, а населени места, улици, инфраструктура и частни имоти бяха наводнени. Частично бедствено положение бе обявено в Габрово и Дряново, а в Севлиево ситуацията също бе тежка, като бяха евакуирани хора и бяха отчетени значителни щети по инфраструктурата и домакинствата. Институциите в областта останаха в готовност за реакция и започнаха оценка на пораженията и организация по възстановяването.

