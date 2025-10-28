Кметът на Елин Пелин за Хелоуин: Тази забрана я имаме от 9 години

Кадър БНТ

Ивайло Симеонов обясни, че целта е да се запази Денят на будителите

Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов защити своето решение да забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината. В интервю за "Денят започва" по БНТ днес той обясни, че целта е да се стимулира българското и да не се измества Денят на будителите на 1 ноември.

"Тази забрана я имаме от 9 години. И мога да ви кажа как се породи необходимостта от такъв тип заповед", разказа градоначалникът. Той сподели, че преди 9 години, когато встъпи като кмет, срещнал деца, които в навечерието на 1 ноември не знаели защо следващият ден е неучебен. "Отговорът, който получих за жалост от почти всички, с които се срещнах, беше, че тази вечер обикалят до късни доби и затова трябва да могат да се наспят на следващия ден", обясни Симеонов.

Според кмета това му показало, че един "шарен и комерсиален, така наречен от някои празник" измества "един невероятен, уникален по рода си в целия свят празник, който е Денят на нашите будители". Той подчерта, че будителите са тези, които са превели България през всички трудности в историята.

"За нас е много важно образованието и възпитанието, което даваме на нашите деца. Изграждането на национално самосъзнание и идентичност са много важни", посочи Симеонов.

Факелно шествие на 1 ноември

Кметът покани всички желаещи да се присъединят към традиционното факелно шествие на 1 ноември в Елин Пелин. "За 1 ноември от 9 години организираме факелно шествие. В първата година бяха около 600 човека и с всяка една година наблюдаваме, че броят се увеличава, като миналата година те бяха над 1000", сподели той.

Градоначалникът уточни, че не забранява на младите хора да празнуват Хелоуин извън институциите. "Аз не съм забранил на младите хора да празнуват и не искам да съм в тази роля на лошия чичко кмет, който забранява едно шарено забавление на децата да се случи", каза Симеонов. Той поясни, че забраната важи само за места, които попадат под неговата юрисдикция - детските градини и училищата.

"Децата при нас са млади, здрави българчета, които могат да изберат с какво и как да се забавляват, но фокусът и важният момент е 1 ноември и ние участваме с цялата си отговорност на верни потомци", завърши кметът.

Заповедта за забрана на Хелоуин беше издадена на 24 октомври. Въпреки това в социалните мрежи граждани организират "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин" на 31 октомври.

