Кметът на Горна Оряховица: Обстановката в Първомайци остава усложнена

Снимка: Фейсбук, Н. Рашков

Обстановката при Александровския мост в Първомайци остава усложнена след проливните валежи и повишеното ниво на река Янтра. За щастие, няма бедстващи или пострадали хора. Това написа във фейсбук кметът на Горна Оряховица - Николай Рашков.

"Две къщи са залети, едната от които е необитаема. Семейството от другия имот е изведено, като осигурихме място за пребиваване", допълва още той.

Рано сутринта днес са започнали да разчистват натрупалите се през нощта наноси около Александровския мост, за да осигурят проходимост на водата.

"От посока Габрово обаче реката продължава да приижда, течението носи дънери и клони", добавя Николай Рашков.

Екипи на Общината, пожарната и полицията следят обстановката на място. Техниката действа.

Служители на общинската служба КОП обхождат населените места, речните нива се наблюдават непрекъснато. Ситуацията следят и местните кметове, заявява кметът на Горна Оряховица.

При Долна Оряховица нивото на Янтра започна постепенно да спада. След като бе достигнало почти 4 метра, в момента е 3.5 м, съобщава той.

При Горски долен Тръмбеш и Драганово реката е излязла от коритото, но няма засегнати имоти.

"Призовавам жителите да бъдат внимателни, да следят и спазват указанията на институциите. При необходимост, подавайте сигнали към общинските дежурни екипи – на 0885807997 или на националния спешен номер 112", добавя Николай Рашков.

