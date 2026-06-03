Кметът на Кърджали: МВР се използва като бухалка
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Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн определи като политическа репресия от страна на полицията продължаващите проверки на изпълнявани в общината проекти. Според него това е сценарий за сплашване, чиято крайна цел е постигане на служебна победа на местните избори догодина чрез очерняне на единствения кмет на областен град от ДПС.
В изявление до медиите Ерол Мюмюн съобщава, че в общинската администрация всеки ден постъпват писма за образувани преписки от Областната дирекция на МВР, пише novini.bg.
Последното е с днешна дата и с искане за предоставяне на информация и документи за основния ремонт на читалището в квартал "Гледка“.
В изявлението си кметът посочва, че вътрешният министър Иван Демерджиев, който е избран за депутат от Кърджали, използва МВР като бухалка срещу политически опоненти, вместо да се отблагодари на хората за тяхното доверие. Ерол Мюмюн казва, че е поел конкретни ангажименти пред хиляди избиратели и ще продължи да работи за решаване на проблемите им.
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