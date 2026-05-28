Кметът на Кърджали след разпита: В България продължават полицейските репресии, органите на реда се използват за политически цели

Ерол Мюмюн е кмет на община Кърджали и заместник-председател на ДПС, не е издирван престъпник и не се укрива. Нямаме и намерение да се крия. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с въоръжена полиция, разбирате какъв е замисълът, никога не съм се крил, заставам зад действията, които съм извършил с цялата си отговорност. Не е нужна показност.

Това каза кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, след като беше отведен на разпит в ОДМВР, предаде Нова телевизия. Вътрешният министър уточни, че причината е разследване за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 милиона лева. Има данни за влияние върху избора на изпълнител, както и за неизвършени от него дейности по проекта. След разпита градоначалникът разкритикува органите на реда за показното си извеждане от общината.

Ерол Мюмюн благодари на десетките симпатизанти на ДПС, които се събраха пред сградата на полицията, за да му окажат подкрепа.

„ДПС ще бъде там, където са защитени правата на гражданите, но където са застрашени свободата и демокрацията. В България продължават полицейските репресии, органите на реда се използват за политически цели. Ненадейно в кабинета ми дойдоха въоръжени полицаи, бях отведен без да ми бъде обяснено защо. Връщам се на работа, за да продължа мисията си да решавам проблемите на хората. Призовавам хората да не се страхуват, да не се поддават на институциите. Управляващите да работят за решаването на проблемите на хората и да спрат с цирковете, на които ставаме свидетели от месец и половина“, заяви кметът.

Мюмюн призова вътрешния министър да даде детайлна информация за акциите на МВР. „Нормално е да има проверки, но да се влиза в сградата на общината в 10:10 часа и да се връчва призовка за явяване на разпит в 10 часа говори каква е целта. Ерол Мюмюн е кмет на община Кърджали и заместник-председател на ДПС, не е издирван престъпник и не се укрива. Нямаме и намерение да се крия. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с въоръжена полиция, разбирате какъв е замисълът, никога не съм се крил, заставам зад действията, които съм извършил с цялата си отговорност. Не е нужна показност. Разследването е за две обществени поръчки, цялата информация ще бъде предадена на МВР, но тя е в публичния регистър на Агенцията за обществени поръчки. Никога преди не съм получавал призовка за това разследване“, обясни кметът.

Според него предизборната кампания е била изпълнена с натиск и полицейщина срещу определени политически партии и техните симпатизанти, а днешната акция е продължение на това. „Не е нужно да ни третират като престъпници, ние не сме такива. Държавата има належаща нужда от решение на редица проблеми, а не да се правят показни пиар акции. Трябва да се зададе въпрос дали МВР е упражнявало натиск за изпълнение на политически амбиции. Кметът работи за благото на община Кърджали“, допълни Мюмюн.

