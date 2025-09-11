Кметът на Карнобат обяви частично бедствено положение в района заради пожара

Пиксабей

Кметът на община Карнобат Георги Димитров обяви частично бедствено положение на територията на общината, поради възникнал пожар в землищата на селата Екзарх Антимово, Добриново, Смолник и Житосвят.

Обстановката е усложнена от силния вятър. За момента няма опасност за населените места, каза Димитров.

"Фронтът е огромен. Аз съм на 20 метра от огъня. Гори на няколко ръкава. Значи, при мен тука е един, на 500 метра напред"- втори, в далечината се вижда трето огнище, пресечена местност и може би около десетина километра е фронтът.

Засега няма опасност за населените места. Това правят пожарникарите, полагат сили момчетата, но огромен е пожарът, много голям. Може би най-големият за това лято", коментира кметът на Карнобат, цитиран от БНР.

