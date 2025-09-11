Кметът на Крайници: Жената е убита пред трите й деца

Редактор: Недко Петров

Кметът на дупнишкото село Крайници с първи думи за жестоко убийство. Както писахме, 25-годишна жена бе убита, като основен заподозрян за тежкото криминално престъпление е мъжа, с когото е живеела на семейни начала. Въпросният мъж все още се издирва.

Всичко се случва в къщата на жената късно снощи, когато там пристигна мъжът й. Последвал скандал и конфликт, след който мъжът е нанесъл побой на жената.

Малко по-късно на място в къщата пристигат екипи на полицията. Те не заварват никого вътре, но при последвалия обход на около 500 метра намират тялото на жената.

Нейният мъж към момента остава все още неустановен и полицията го издирва.

По информация на кмета на Крайници всичко се е случило пред трите деца на семейството.

Аз познавах лично младото момиче. Тя беше на 25 години, майка на три деца, голяма трагедия ни сполетя. Доколкото знам, те са живели от години заедно, но не живеят тука в селото. Кой е подал сигнал към тел. 112 и в колко часа точно е подаден, не мога да кажа, заяви Десислав Начев.

Всъщност съседи не са чули никаква свада, макар че е гъсто населена улицата. Никой нищо не се разбрал. Децата си били свидетели на всичко, което се е случило. Най-малкото дете на жената и мъжа й е на 5, а най-голямото е на 10, допълни по Нова Тв кметът.

