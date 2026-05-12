Кметът на Лом е привлечен като обвиняем за опит за купуване на гласове

Снимка: Община Лом

Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата.

Според обвинението на 15 април той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие в града, за да ги убеди да гласуват за конкретна политическа коалиция на парламентарните избори, проведени на 19 април.

Във вечерта на изборите Петров отрече пред БНР да е участвал в схема за купуване на гласове. Тогава обвинения към него отправи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

За подобно престъпление законът предвижда наказание от 2 до 7 години затвор, както и парична глоба до 15 хиляди евро, посочва БНР.

Предстои Районната прокуратура да поиска от съда временното отстраняване на кмета от длъжност до приключване на разследването.

