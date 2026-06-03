Кметът на Медовец след пороя: Семейства не могат да стигнат до домовете си

Булфото, илюстративна

Асфалтовата настилка на улиците във варненското село Медовец е отнесена след проливния дъжд във вторник, заради който беше обявено частично бедствено положение. Един от петте моста над дерето в населеното място е разрушен и три семейства няма достъп до домовете си, съобщи в ефира на Радио Варна кметът на Медовец Мустафа Исмаил.

Днес започва отстраняването на щетите. С багери ще бъдат разчистени наносите от тиня и кал. Улиците с разронена настилка ще бъдат засипани с чакъл. Ще бъде прокаран и алтернативен път до имотите, останали без достъп, каза още Исмаил.

Проливният дъжд е нанесъл щети само в една част от селото, а в другата дори не е валяло, добави още кметът на Медовец.

Пет са мостовите съоръжения в село Медовец, останалите четири трябва да се изчистят от тинята, защото са непроходими в този момент. Щетите в населеното място са само материални – разронени пътища, паднали клони под мостовете, разбит асфалт. Важното е сега да помогнем на тези хора, да закърпим дупките, след което ще се направи преценка за останалите щети, допълни Мустафа Исмаил.

Редактор "Екип на Петел",

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