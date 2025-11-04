Кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер остава на поста си

Снимка: Булфото

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер остава на поста си.

Това реши пловдивският Апелативен съд, който отмени определението на окръжните магистрати в Хасково за неговото отстраняване от длъжност.

Делото е по искане на Софийската градска прокуратура, че като кмет има опасност да укрие и унищожи документи по разследването срещу него, както и да окаже натиск върху служителите в общината да променят показанията си.

Според Апелативния съд в Пловдив липсват достатъчно доказателства за това, предава Нова телевизия.

Всички документи вече са предадени в КПКОНПИ.

Срещу Искендер са повдигнати четири обвинения, последното е за продажбата на имот, собственост на църковното настоятелство.

