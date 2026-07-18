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Кметът на Ню Йорк иска да арестува Нетаняху при посещението му в САЩ

18.07.2026 / 17:52 4

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Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че все още преценява дали има правомощия да нареди ареста на израелския премиер Бенямин Нетаняху, когато той пристигне в Ню Йорк през септември, пише The New York Post.

Мамдани, социалист и представител на Демократическата партия, който неведнъж е бил критикуван заради антиизраелската си реторика, каза, че води „активни разговори“ с компетентните власти преди посещението на Нетаняху в Манхатън за сесията на Общото събрание на ООН, посочва bTV.

„Каквото законът ми позволява да направя в Ню Йорк, това ще направим. Но няма да създаваме свои собствени закони за тази цел“, заяви Мамдани пред The New York Times.

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Коментари
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Серж (преди 12 минути)
Рейтинг: 245490 | Одобрение: 49805
Аллаху акбааар!...
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robotron2000 (преди 18 минути)
Рейтинг: 62318 | Одобрение: 1073
колкото ще арестуват и путин 
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Серж (преди 27 минути)
Рейтинг: 245490 | Одобрение: 49805
Ще го арестува амааа...Друг път...Нали веднага ще го свитнат...
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уйчо (преди 56 минути)
Рейтинг: 135320 | Одобрение: 9530
Еми първият кмет, встъпил в длъжност, като се заклел върху корана. Утре и джихад може да обяви. Тепърва с оранжевия ще творят.

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