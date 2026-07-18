Кметът на Ню Йорк иска да арестува Нетаняху при посещението му в САЩ

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Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че все още преценява дали има правомощия да нареди ареста на израелския премиер Бенямин Нетаняху, когато той пристигне в Ню Йорк през септември, пише The New York Post.

Мамдани, социалист и представител на Демократическата партия, който неведнъж е бил критикуван заради антиизраелската си реторика, каза, че води „активни разговори“ с компетентните власти преди посещението на Нетаняху в Манхатън за сесията на Общото събрание на ООН, посочва bTV.

„Каквото законът ми позволява да направя в Ню Йорк, това ще направим. Но няма да създаваме свои собствени закони за тази цел“, заяви Мамдани пред The New York Times.

Редактор "Екип на Петел",

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