Кметът на Ню Йорк обеща магазини за хората

Снимка уикипедия, Dmitryshein

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани и Корпорацията за икономическо развитие на Ню Йорк съобщиха тази седмица, че в Бронкс ще бъде изграден публичен супермаркет от общинската програма, в който ще бъдат продавани стоки на „достъпни“ цени.

Идеята на Мамдани е в най-големия град на САЩ да има пет такива магазина – във всеки един от петте района на Ню Йорк, до края на мандата му. И поиска от Общинския съвет да отпусне 70 милиона долара за капиталови разходи за изграждането на тези пет магазина.

„Това ще гарантира, че всички нюйоркчани ще могат да си купуват пресни храни на достъпни цени в собствения им квартал, а това е фундаментално що се отнася до идеята за достъпност“, заяви Мамдани на брифинг в понеделник, пише novini.bg.

Магазинът се очаква да заработи през 2027 г. в квартал „Хънтс Пойнт“ в Бронкс и ще се простира върху площ от 1860 квадратни метра. Миналият месец стана ясно, че още един такъв магазин ще бъде отворен в „Ийст Харлем“ в Манхатън, информира Europa Press.

