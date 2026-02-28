Кметът на Ню Йорк осъди нападението: Американците не искат това

Кадър Youtube

Днешните военни удари на САЩ и Израел срещу Иран бележат катастрофална ескалация на "незаконна агресивна война". Това заяви кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани в социалната мрежа Х, видя Фокус.



"Бомбардировки над градове. Убийства на цивилни. Откриване на нов театър на военни операции. Американците не искат това.



Те не искат нова война за смяна на режима. Те искат мир. Фокусирам се върху това да пазя всеки нюйоркчанин в безопасност. Искам да говоря директно към иранския народ на Ню Йорк: "Вие сте част от този град, вие сте нашите съседи, собственици на малък бизнес, студенти, артисти, работници и обществени лидери. Тук ще бъдете в безопасност," написа той.

