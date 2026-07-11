Кметът на Омуртаг за Александър Александров: Светъл път към звездите!

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„Светъл път към звездите!“ Това написа по повод кончината на Александър Александров кметът на родния му град Омуртаг. От страницата на Община Омуртаг във Фейсбук Джунейт Йонузов съобщава на жителите на региона за смъртта на втория български космонавт генерал-майор Александър Александров.

„С дълбока болка научихме за кончината на втория български космонавт и един от най-достойните синове на Омуртаг. Неговият исторически полет завинаги вписа името на нашия град в световната космическа история. Генерал Александров беше изключителен професионалист и голям българин, който никога не забрави своите корени. Неговият земен път приключи, но примерът му за смелост и родолюбие ще продължи да вдъхновява поколенията“, се казва в поста на Йонузов.

От името на Община Омуртаг и лично от свое име, кметът изказва най-искрени съболезнования на семейството и близките му.

С Решение 383 на Общинския съвет на Омуртаг от 28 април 2006 г. на 7 юни се отбелязва празникът на община Омуртаг по повод годишнината от началото (1988) на съвместния българо-съветски космически полет с космическия кораб „Союз ТМ-5“ с екипаж Анатолий Соловьов – командир на полета, бординженера Виктор Савиних и втория български космонавт Александър Александров, който е роден в Омуртаг.

Жителите на града и общината почитат Бате Сашо – като го наричат с любов и уважение тук, като една от най-значимите си личности. Неговото име носи и Авиационно-космическия парк край град Омуртаг.

За БТА секретарят на Община Омуртаг Емрах Шюкриев съобщи, че денят на поклонението ще бъде обявен за ден на траур в Омуртаг.

Редактор "Екип на Петел",

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