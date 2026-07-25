Кметът на Пазарджик: Видеото, което показва как вземам подкуп, е фейк

Стопкадър Фейсбук, Петър Куленски

Кметът на Пазарджик Петър Куленски обяви, че е подал сигнал до прокуратурата и Министерството на вътрешните работи заради разпространяването на манипулиран видеоклип, създаден с помощта на изкуствен интелект. По думите му видеото внушава несъществуващи корупционни практики и представлява част от целенасочена клеветническа кампания.

Според Куленски фалшивият клип е публикуван в групата „Аз съм от Пазарджик“ във Facebook от анонимен профил, представящ се като „Чичо Чарли“. В него чрез AI манипулация е създадено впечатление, че служител на Община Пазарджик му подава плик, с което се правят внушения за корупция.

„Видеото е фейк. Груба, целенасочена и опасна манипулация“, заявява кметът, пише nova.bg.

Той съобщава, че е поискал компетентните органи да установят кой стои зад анонимния профил, разпространил съдържанието. Освен това ще изиска всички записи от охранителните камери на заведението, където е заснет оригиналният материал, за да бъде показано „ясно и безспорно какво действително се е случило“.

Куленски посочва, че през годините е пренебрегвал множество обиди, внушения и атаки срещу него и семейството му, но определя използването на изкуствен интелект за създаване на „фалшиви доказателства“ като опасна граница, която не бива да бъде преминавана.

„Когато някой започне да фалшифицира реалността, да добавя несъществуващи действия във видеа и да произвежда „фейк доказателства“ с помощта на изкуствен интелект, това е изключително опасна практика, която не може да се толерира и да се случва безнаказано“, подчертава той.

Между истината и манипулацията: Политическите игри, програмирани от AI

В позицията си кметът предупреждава, че развитието на изкуствения интелект носи не само възможности, но и сериозни рискове. По думите му технологията позволява да бъдат манипулирани лица, гласове, движения и цели ситуации, създавайки убедителни фалшификати, които могат да достигнат до хиляди хора за минути.

„Никога преди пропагандата не е разполагала с толкова опасно оръжие“, заявява Куленски.

Той отправя и призив към гражданите да бъдат критични към съдържанието, което виждат онлайн, да проверяват източниците на информация и да не приемат анонимните публикации като доказателство.

„Критиката е част от публичната работа и никога не съм бягал от нея. Но фалшифицирането на видеа, създаването на несъществуващи компромати и разпространяването им чрез анонимни профили не е критика. Това е целенасочена клеветническа кампания. Няма да я оставя без последствия“, категоричен е кметът на Пазарджик.

Редактор "Екип на Петел",

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