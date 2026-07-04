Кметът на Перник и хора от страната се обединяват в помощ на спасителя на 12-годишния Сашко

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Кметът на Перник Станислав Владимиров и хора от цялата страна се обединяват в помощ на Веселин Георгиев – спасителят на изгубения в гората 12-годишен Александър (Сашко) преди четири години.

Георгиев е претърпял тежък инцидент с множество фрактури. Кметът Станислав Владимиров публикува в профила си във Фейсбук сметката, по която могат да бъдат превеждани средства за лечението на Веселин.

„Има хора, които действат, без да търсят място на преден план. Хора, които в най-трудния момент за някого се оказват точно там, където трябва – до него. Веско е един от тях. Никога не го е правил показно и точно затова днес толкова много хора изпитваме благодарност за делата му. Сега се случва обратното. Веско преминава през най-тежкото изпитание в живота си и искам да знае, че не е сам. Вярвам, че добрината, която е давал толкова години на други, сега ще се върне към него. И знам, че Перник, който е усещал протегнатата му ръка в труден момент, ще застане до него със същата сила“, каза кметът на Перник.

Веселин Георгиев беше първият, който откри изгубеното момче преди четири години, припомня БТА. Малко след това беше сформиран спасителният отряд, на който Веселин Георгиев бе заместник-началник. Той беше отличен със званието „Почетен гражданин“ на Перник, както и "Мъж на годината" за 2022 г.

Редактор "Екип на Петел",

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