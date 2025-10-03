Кметът на Плевен: Ще работим по всички проекти за подмяна на ВиК мрежата едновременно

Снимка: Булфото

Ще работим по всички проекти за подмяна на ВиК мрежата едновременно, каза кметът на Плевен Валентин Христов. Той присъства на заседанието на Областния кризисен щаб за безводието, което се състоя в зала „Плевен“ на Областна администрация.

Относно промяната в държавния бюджет кметът поясни, че благодарение на отпуснатите средства ще бъдат започнати проектите за подмяна на ВиК мрежата. Зонирането на града е извършено още през април, защото е необходимо системата да бъде пълна, за да се „прослуша“. Зоните, където ще се работи, са разпределени между Общината и ВиК дружеството, посочва БТА.

След обнародване на решението на Народното събрание в Държавен вестник Общината ще има възможност да сключи споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) и да обяви обществени поръчки за изпълнение на проектите, като ще се работи по всички проекти едновременно.

За да успокои гражданите, че парите ще бъдат използвани прозрачно, Христов каза, че има Закон за обществените поръчки, където те биват обявявани, а такива за над 5 милиона задължително отиват за одобрение от Агенцията по обществените поръчки.

Той разясни, че разкопаването на града ще започне веднага щом има избран изпълнител. В момента тече срокът за поръчката за улиците „Сан Стефано“ и „Шипка“. Очаква се до средата на месеца да приключи и да има избран изпълнител. Другата голяма поръчка, която включва водопреносна мрежа и канализация, е за улица „Дойран“. Там вторият участник обжалва и се чака решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Кметът Валентин Христов смята, че ремонтните дейности по улица „Сан Стефано“ ще могат да започнат още до края на тази година. Общината разполага със средства, с които ще работи с общинското търговско дружество „Инжстрой“ също по ремонт на ВиК мрежата.

Той каза също, че с неговия екип и с консултации от външни експерти работят всичко да върви по план и нещата да се случват. Затова са пренасочени средства от общинския бюджет за реконструкция на улици, където задължително включват и ВиК мрежа. По тази причина при приемането на бюджета за проектиране са предвидени около един милион и двеста хиляди лева.

Христов коментира, че освен да чакаме пари от държавата, трябва и сами да си помагаме. Изграждането на приют за безстопанствени кучета няма да бъде с пари от държавния бюджет. Общината вече е изградила със собствени средства манипулационна за обезпаразитяване и кастрация и 15 клетки. Планът е всяка година отново със собствени средства да се финансира изграждането на допълнителни клетки, за да може приютът да съществува, тъй като и безстопанствените кучета също са проблем за гражданите на Плевен.

На 2 октомври парламентът прие на две четения в едно заседание промени в Закона за държавния бюджет за тази година заради водната криза в община Плевен. С измененията се променя списъкът на включените за община Плевен приоритетни проекти по Приложение № 3 към чл. 113 от Закона за държавния бюджет във връзка с предприемане на спешни мерки за справяне с водната криза и обявеното бедствено положение в региона. Промените са компенсирани, като се добавят седем нови проекта на обща стойност 10.3 млн. лв. и отпадат два на същата стойност за 2025 г. Измененията влизат в сила след обнародването им в Държавен вестник.

